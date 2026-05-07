Fortuna FuturClassica | la musica dei nuovi talenti

È stata inaugurata la prima edizione di Fortuna FuturClassica, una rassegna musicale che presenta una serie di concerti dedicati ai giovani talenti under 35. L’evento si svolge in diverse location della città e mette in evidenza le esibizioni di artisti emergenti nel panorama classico. La manifestazione si propone di offrire uno spazio di visibilità per i musicisti in ascesa e di avvicinare il pubblico alle nuove generazioni di interpreti.

Cosa: Prima edizione della rassegna musicale Fortuna FuturClassica, un ciclo di concerti dedicato ai più promettenti interpreti under 35.. Dove e Quando: Roma, presso l’Aula Magna della Sapienza e il Nuovo Teatro Ateneo, dal 19 maggio al 29 settembre 2026.. Perché: Per vivere la grande musica in una veste inedita, unendo il fascino dell’esibizione dal vivo all’interazione digitale del watch party, avvicinando le nuove generazioni al repertorio classico.. La capitale si prepara ad accogliere un vento di profonda innovazione nel panorama concertistico con la nascita di Fortuna FuturClassica. Questa rassegna inedita, fortemente voluta e organizzata dalla Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC), rappresenta un vero e proprio laboratorio sperimentale dove la tradizione secolare incontra i linguaggi della contemporaneità.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Fortuna FuturClassica: la musica dei nuovi talenti Notizie correlate Musica e nuovi talenti: il palinsesto che anima la radio bergamasca? Cosa sapere UniBg OnAir presenta il palinsesto settimanale tra musica dal vivo e dibattiti accademici. Maggio Musica 2026: 23 concerti, Gershwin-Ravel e nuovi talentiIl Maggio della Musica 2026 a Napoli si prepara ad inaugurare la sua stagione il 24 aprile con un piano duo formato da Paolo Jannacci e Daniele...