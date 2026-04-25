Il 25 Aprile della democrazia un corteo per ricordare quei giovani di 81 anni fa che si sono sacrificati per la libertà

Il 25 aprile, anniversario della Liberazione, è stato celebrato a Benevento con un corteo che ha ricordato i giovani che 81 anni fa si sono sacrificati per la libertà. La giornata si è svolta in un'atmosfera di partecipazione e festa, con cittadini che hanno preso parte alle iniziative per commemorare l’evento storico. La ricorrenza segna l’anniversario della fine del nazifascismo e l’affermazione delle libertà democratiche in Italia.

La celebrazione del 25 Aprile, nell’81° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e della conquista delle libertà democratiche, è stata vissuta a Benevento in un clima di partecipazione e festa. Il corteo, promosso dall’Anpi, ha attraversato le strade cittadine dalla Stazione Centrale fino a piazza Roma, con una significativa presenza popolare e la partecipazione degli scout, che proprio in questi giorni celebrano l’81° anniversario della loro nascita in città. “La pazienza è una virtù rivoluzionaria. L’abbiamo aspettata per due anni. Prendiamo atto e ringraziamo l’Amministrazione per questa scelta: un luogo centrale per ricordare e onorare il primo martire dell’antifascismo”, ha dichiarato Ciervo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il 25 Aprile della democrazia, un corteo per ricordare quei giovani di 81 anni fa che si sono sacrificati per la libertà Notizie correlate Nell'81° anniversario del 25 aprile sarà onorato il valore della libertàVerona si appresta a celebrare l'81° anniversario della Liberazione con un programma articolato che intreccia memoria storica e riflessione civile,... Leggi anche: Il 25 aprile alla Stranieri. Trinca: "Giusto ricordare chi ci ha dato la libertà" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; Sabato 25 aprile la cerimonia in memoria della Liberazione; Pistoia celebra il 25 aprile, l’81° anniversario della Liberazione; Festa della Liberazione 2026 - Eventi 25 Aprile. 25 aprile, Mattarella a San Severino Marche. Omaggio ai caduti all'Altare della PatriaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Mattarella depone una corona d'alloro all'Altare della Patria. DIRETTA ... tg24.sky.it Perché il 25 aprile si festeggia la LiberazioneIn quel giorno del 1945 i soldati nazisti e fascisti si ritirarono da Milano e Torino, anche se la guerra continuò ancora ... ilpost.it Sono stanco di tutte le stronzate sul 25 Aprile. Stanco. Davvero. Cioè, ma perché in questo cazzo di paese bisogna politicizzare e strumentalizzare ogni cosa Perché Non è un problema solo della destra o solo della sinistra: lo fanno tutti. Da una parte quelli - facebook.com facebook