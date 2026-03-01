Giorgio Armani l' Autunno-inverno 2026 27 racconta un’eleganza che cambia pelle senza perdere la propria voce anzi con la voce di Mina
La nuova collezione Autunno-Inverno 202627 di Giorgio Armani presenta un'eleganza che si evolve senza perdere la sua identità, accompagnata dalla voce di Mina. È la prima proposta di Silvana Armani dopo la scomparsa del fondatore, e guarda al futuro con attenzione, mantenendo intatto il carattere distintivo del brand. La linea combina raffinatezza e modernità, riflettendo un cambio di passo nel design.
L'idea di esplorazione si traduce in una continua ricerca di punti di vista inediti. Non c'è traccia di esotismi facili, ma un'indagine sul territorio più vicino: quello dello stile di Giorgio Armani stesso. Il passato, più che essere citato, viene attraversato. Le silhouette morbide ma definite parlano di una tradizione che si lascia smontare e ricomporre, mentre le lavorazioni tridimensionali della sera evocano alture e rilievi come se il tessuto diventasse paesaggio. La palette accompagna questo percorso con rigore, tra grigi stratificati, salvia polverosi, blu profondi rischiarati da tocchi di bianco puro.
La sfilata Giorgio Armani, Nuovi Orizzonti, esplora inediti codici di stile. Perfettamente imperfettiLa sfilata Giorgio Armani autunno inverno 2026 2027 chiude la Milano Fashion Week con uno stato d'animo di ricerca perpetua, che da Occidente vira a Oriente e dal grigio sfuma nel bordeaux ... vogue.it
Giorgio Armani: la prima sfilata prêt-à-porter di Silvana ArmaniNon è un passaggio di testimone. È un’alba che decide di sorgere. La prima linea prêt-à-porter firmata da Silvana Armani per Giorgio Armani non alza la voce. Sussurra. E in quel sussurro vibra un ... amica.it
