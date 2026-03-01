Giorgio Armani l' Autunno-inverno 2026 27 racconta un’eleganza che cambia pelle senza perdere la propria voce anzi con la voce di Mina

La nuova collezione Autunno-Inverno 202627 di Giorgio Armani presenta un'eleganza che si evolve senza perdere la sua identità, accompagnata dalla voce di Mina. È la prima proposta di Silvana Armani dopo la scomparsa del fondatore, e guarda al futuro con attenzione, mantenendo intatto il carattere distintivo del brand. La linea combina raffinatezza e modernità, riflettendo un cambio di passo nel design.