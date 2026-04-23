La Pro Loco Lanciano chiama a raccolta i soci per l' assemblea annuale

La Pro Loco Lanciano Aps ha annunciato l'organizzazione dell’assemblea annuale, un momento importante per i soci per discutere delle attività passate e pianificare quelle future. La convocazione si rivolge a tutti i membri dell’associazione e si svolgerà nel rispetto delle modalità previste dallo statuto. L’incontro rappresenta un’occasione per aggiornamenti e confronti sulle iniziative in corso e in programma sul territorio.

La Pro Loco Lanciano Aps convoca la propria assemblea annuale, un appuntamento centrale per la vita associativa e per la programmazione delle attività future sul territorio. L’incontro si terrà a Lanciano, venerdì 24 aprile, alle ore 17.30, nella sede di La Bottega dal “Viaggiatore Errante” in.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate L'Avis Chieti chiama a raccolta i soci per l'assemblea annualeL'importanza di questa giornata, carica di intenso valore sociale e culturale, scaturisce dai numeri positivi che le varie relazioni pongono... La Pro Loco: "Da noi nessuna raccolta fondi"Soldi per la Pro Loco di Vezzano, ma l’associazione avvisa di non aver avviato nessuna raccolta fondi: "Richiesta non autorizzata, non è il nostro... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il sentiero 300, dalla città al laghetto premio Oscar; Riapre al pubblico la casa museo Federico Spoltore a Lanciano; Innovazione e cura della terra, il weekend di Confagricoltura Abruzzo tra Lanciano e Fucino; Biodiversità, a Montemarcone di Atessa un incontro con il micologo e divulgatore Nicolò Oppicelli. Parcheggi selvaggi, musica ad alto volume e giovani senza regole, la Pro Loco lancia l'allarme sui week end a Capo Peloro: Servono più controlliSi chiede un intervento urgente per garantire controlli, ordine e rispetto delle regole, così da preservare uno dei luoghi più suggestivi del territorio e assicurare una convivenza civile tra turismo ... messina.gazzettadelsud.it La Pro Loco lancia il progetto Adotta un sentiero del GiglioNasce Adotta un sentiero del Giglio, un progetto pensato per coinvolgere attivamente cittadini, visitatori e operatori nella tutela e valorizzazione del territorio. L'iniziativa prende forma anche d ... giglionews.it La Virtus Castel Frentano si congratula con i "cugini" del Lanciano FC per la vittoria del campionato e il meritato approdo in Serie D! I nostri complimenti vanno al Presidente, alla società, alla squadra e allo staff tecnico. Un traguardo che rende orgoglioso t - facebook.com facebook