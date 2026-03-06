Luciano Violante commenta la riforma Nordio, affermando che rafforza i pm e va contro le intenzioni di chi l’ha proposta. Da oltre trent’anni, il rapporto tra politica e magistratura in Italia si caratterizza per tensioni e scontri, e Violante, che ha ricoperto ruoli di magistrato, deputato e presidente della Camera, sottolinea le implicazioni di questa modifica. La discussione riguarda principalmente la direzione intrapresa dal sistema giudiziario.

“Il Governo voleva riequilibrare il rapporto tra politica e magistratura. Così però lo rende ancora più squilibrato a favore dei pubblici ministeri. Le correnti nel Csm sono state depotenziate. E comunque resteranno anche col sorteggio. Ma se il Sì perde, Meloni non deve dimettersi” Da più di trent’anni il rapporto tra politica e magistratura in Italia è a dir poco teso. Lei è stato sia magistrato sia deputato, oltre che presidente della Camera. Come si colloca in questo eterno scontro? «Fa parte delle dinamiche di uno Stato democratico. Lo abbiamo visto negli Stati Uniti con la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato i dazi di Trump,... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Luciano Violante a TPI: “La riforma Nordio rafforza i pm: così va nella direzione opposta a quella voluta”

Leggi anche: Luciano Violante a TPI: “A Trump bisogna rispondere semplificando la democrazia”

Lettera a TPI – Non politicizziamo il referendum: la riforma Nordio è sbagliata nel meritoRiceviamo e pubblichiamo di seguito una lettera inviata alla redazione da Francesco Miragliuolo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Luciano Violante.

Discussioni sull' argomento È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale - TPI; Intervista a Luciano Violante | Siniscalchi giurista gentile | difese sempre le istituzioni.

Luciano Violante a TPI: La riforma Nordio rafforza i pm: così va nella direzione opposta a quella volutaDa più di trent’anni il rapporto tra politica e magistratura in Italia è a dir poco teso. Lei è stato sia magistrato sia deputato, oltre che presidente della Camera. Come si colloca in questo eterno s ... tpi.it

Intervista a Luciano Violante: «Siniscalchi giurista gentile: difese sempre le istituzioni»«Un gentiluomo della politica e del diritto, in grado di mantenere sempre il medesimo atteggiamento, gentile, garbato, mai arrogante, eppure acuto e profondo, tipico di quella ... ilmattino.it

Marcacci Vostri. La Toscana che non ti aspetti - REFERENDUM - 2A PARTE Interventi di: Carlo Nordio (ministro della Giustizia), Luciano Violante (ex magistrato ed ex presidente della Camera dei deputati), Luca Pruneti (giudice del Tribunale di Pisa), An - facebook.com facebook