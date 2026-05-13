I giovani e l’Europa il Comune protagonista a Firenze

Una full-immersion di due giorni per confrontarsi sui giovani e l’ Europa. È stata una vetrina internazionale di prestigio quella che ha visto Massarosa partecipare alla " Giornata dell’Europa " promossa a Firenze per celebrare la pace e l’unità nell’ Unione europea. Il presidente del consiglio comunale Riccardo Brocchini ha presenziato infatti a convegni e iniziative su finanziamenti e progetti, oltre ad appuntamenti e iniziative istituzionali. "Una due giorni di grandi incontri e interessanti progettualità – sottolinea – a partire dall’importante appuntamento legato alla Rete dei consiglieri locali dell’ Unione europea incentrato sulle opportunità offerte dall’Europa e sul ruolo degli enti locali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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