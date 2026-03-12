Servizio civile Comune di Firenze | online bando 2026 Per giovani tra i 18 e i 28 anni

È stato pubblicato il bando 2026 per il servizio civile presso il Comune di Firenze, aperto a giovani tra i 18 e i 28 anni. Tra i progetti selezionati ci sono iniziative rivolte a minori e a persone in condizioni di marginalità. La domanda di partecipazione può essere presentata online entro le scadenze stabilite. Le attività riguardano vari ambiti di intervento sociale e assistenziale.

FIRENZE – Il Comune di Firenze ha pubblicato il nuovo bando per il servizio civile universale 2026, con scadenza per la presentazione delle domande alle 14 dell'8 aprile. Tra i progetti di quest'anno ci sono quelli rivolti a minori, persone in condizioni di marginalità, detenuti ma anche alle biblioteche e alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla promozione della cittadinanza digitale e altro ancora. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio settimanale di 25 ore. Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda Online), entro le ore 14 dell'8 aprile 2026. È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto e una sola sede https:domandaonline.