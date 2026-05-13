i giocatori che hanno riportato il frosinone in serie a

Quando da bambino mi sono trasferito dal Quartiere Stazione di Frosinone a Tecchiena, il panorama era molto diverso: pochi edifici e poche attività. Nel corso degli anni, il club locale ha ottenuto la promozione in Serie A, portando in alto il nome della città. Questi risultati sono stati raggiunti grazie ai giocatori che hanno contribuito a far salire la squadra nella massima divisione del calcio italiano.

Quando da piccolissimo mi sono trasferito dal Quartiere Stazione di Frosinone a Tecchiena, non c’era quasi niente. Il complesso di villette a schiera dove la mia famiglia era riuscita ad acquistare finalmente una casa di proprietà non era ancora stato completato. Mi ricordo che i giardinetti non erano ancora separati dalle reti ma - utilizzando una trave di legno come passerella - era possibile saltare da uno all’altro senza soluzione di continuità. Per noi - pochissimi - bambini era un sogno, un’avventura perenne, uno spin-off dei Goonies senza le interruzioni pubblicitarie. Passavamo tutto il giorno a inventarci storie o a giocare a pallone sullo stradone di pozzolana, interrotti dalle macchine e utilizzando i cancelli di ferro come porte.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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