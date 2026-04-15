Nel corso degli ultimi mesi, il programma televisivo aveva mostrato segni di calo di interesse, con ospiti che spesso cercavano di migliorare la propria immagine e di ottenere consensi. Tuttavia, le recenti puntate sono state caratterizzate dalla presenza di due ospiti, riconosciuti come figure di forte impatto, che hanno riportato lo show alle sue origini. Questi interventi hanno riacceso l’attenzione del pubblico, offrendo un approccio più diretto e spontaneo.

Da parecchio tempo Belve, fatte rare eccezioni, aveva perso un po' di smalto: colpa di vip che si prendevano troppo sul serio e soprattutto prendevano il programma come occasione di riscatto, di ripulita d’immagine, di captatio benevoletiae col pubblico. Sono bastati due personaggi fuori dal coro, genuini al limiti del naif, per riportare Belve all’accezione primitiva che il titolo indica. Francesco Chiofalo, infuencer ex Temptation Island e Giulia Michelini, attrice amatissima, sono stati uno boccata di aria fresca e di risate a crepapelle. E il pubblico, televisivo e social, è impazzito. Il primo che dice che che...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Michelini-Chiofalo: due vere Belve che hanno riportato il programma alle origini

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