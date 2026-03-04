Gullit attacca | Non mi piace più il calcio! Dove sono i giocatori che osano? Dove sono i giocatori che hanno coraggio? Che bordata dell’ex Milan

Gullit, ex calciatore olandese noto per aver giocato nel Milan, ha espresso critiche nei confronti del calcio contemporaneo durante un’intervista a Ziggo Sport. L’ex giocatore ha dichiarato di non apprezzare più il calcio attuale, chiedendosi dove siano finiti i giocatori coraggiosi e capaci di osare. Le sue parole sono state rivolte direttamente alla situazione del calcio di oggi.

