Scontro in consiglio comunale sulla Lega seduta ad alta tensione

Durante la riunione del consiglio comunale dedicata al question time, sono scoppiate tensioni tra i partecipanti, con molti scambi di opinioni e confronti diretti. La discussione si è infiammata, coinvolgendo i rappresentanti di diversi schieramenti politici e portando a un clima molto acceso. La seduta si è conclusa con una forte intensità nei dibattiti e in alcuni momenti anche con toni elevati.

Tra regolamenti, accuse politiche e polemiche personali, il question time si trasforma in un duro confronto sul gruppo del Carroccio e sugli equilibri della maggioranza La seduta del consiglio comunale dedicata al question time si è trasformata in un confronto acceso, segnato da tensioni politiche e scambi polemici su più fronti. Al centro della discussione la situazione interna al gruppo della Lega nell'aula di Palazzo Munari. Il consigliere Dino Iannarilli ha sollevato il tema leggendo una comunicazione inviata all'ufficio di presidenza e al segretario generale: secondo quanto riferito, il gruppo del Carroccio si sarebbe ampliato con l'adesione del consigliere Marco Sordi e l'intenzione sarebbe quella di indicarlo come nuovo capogruppo.