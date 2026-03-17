A Opera negli ultimi tre mesi si sono verificati numerosi furti, causando preoccupazione tra i residenti. La crescita di questi episodi ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella città e sulla presenza delle forze dell’ordine. Alcuni rappresentanti delle istituzioni hanno risposto alle accuse, chiedendo di evitare allarmismi e sottolineando gli sforzi in corso per migliorare la situazione.

Furti in crescita e cittadini preoccupati. Negli ultimi tre mesi, la città di Opera è stata teatro di un preoccupante aumento dei furti, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza urbana e sulle promesse fatte in campagna elettorale. A segnalare la criticità sono i consiglieri di minoranza del centrosinistra per Opera, Giuseppe Calcagno, Luca Cartellio, Vanna Ravazzoli e Franca Marangelo che hanno raccolto diverse segnalazioni tra residenti e commercianti. "Negli ultimi novanta giorni si è registrato un incremento significativo di furti in appartamenti, box e davanti ad attività commerciali. Episodi che, seppur distribuiti in diverse zone del territorio comunale, hanno generato un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Opera è scontro sulla sicurezza: "Boom di furti". "Basta allarmismi"

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