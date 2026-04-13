I Duran Duran ripubblicano in vinile due loro storici album

Due album storici dei Duran Duran, pubblicati tra il 1993 e il 1995, sono stati rimessi sul mercato in formato vinile. La band ha deciso di ripubblicarli, rendendoli nuovamente disponibili per gli appassionati, per la prima volta dopo le uscite originali. La scelta di questa riedizione riguarda i due album, intitolati rispettivamente

Milano, 13 apr. (askanews) – I Duran Duran riportano sul mercato in formato vinile Duran Duran (The Wedding Album) del 1993 e Thank You del 1995, per la prima volta dalle loro release originali. Disponibili da ora, entrambi gli album saranno ripubblicati come set 2LP e su CD. Dopo il successo delle ristampe della scorsa estate dei primi cinque album in studio -Duran Duran, Rio, Seven and the Ragged Tiger, Notorious e Big Thing- la band presenta ora The Wedding Album e Thank You in edizioni nuovamente rimasterizzate. Entrambi i titoli presentano gli ultimi remaster audio disponibili, con le configurazioni in vinile ampliate nel formato deluxe 2LP.🔗 Leggi su Ildenaro.it Concerto-evento alla Reggia di Caserta: arrivano i Duran DuranL’estate casertana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran hanno annunciato tre... I Duran Duran tornano in Italia, tre show estivi in location iconicheL’estate italiana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran annunciano tre concerti...