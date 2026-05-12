L’Eurovision Song Contest 2026 si è aperto con la prima semifinale, trasmessa dalla Wiener Stadthalle di Vienna. Tra i paesi in gara, la Finlandia si è qualificata per la finale, mentre San Marino non è riuscito a superare la prima fase della competizione. La serata ha visto esibizioni di diversi artisti provenienti da diverse nazioni europee, con i primi risultati ufficiali annunciati al termine delle esibizioni.

Eurovision 2026 al via con la prima semifinale. Sul palco anche Sal Da Vinci, ‘fuori gara’ in attesa della finale Barbareschi attacca Ranucci: “Fa fatica a dire che dopo il suo programma c’è il nostro. Stai attento!” DM LIVE24: 25 SETTEMBRE 2014. LA PALOMBELLI, LE MUTANDE E LA DISCOTECA – LA MINETTI E LE ‘BOTTE E VIA’ – IGT: CASTING A RIMINI DM LIVE24: 18 GIUGNO 2014. NICOLE MINETTI NON E’ INCINTA DI D’ALESSIO JR, GABIBBO-BALOTELLI A PAPERISSIMA SPRINT L’Eurovision Song Contest 2026 è entrato ufficialmente nel vivo. In diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria, il pubblico ha assistito alla prima semifinale della 70ª edizione della celebre kermesse canora europea, nella quale sono arrivati i primi verdetti.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Eurovision 2026, la favorita Finlandia vola in finale. Niente da fare per San Marino

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