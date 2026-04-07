Banca Mps alla resa dei conti | risolto il rapporto con Lovaglio

Nella giornata del 7 aprile 2026, è stato annunciato che il rapporto di lavoro tra la banca Mps e il suo amministratore delegato è stato risolto con una procedura unilaterale per giusta causa. La decisione segna la fine di un rapporto durato nel tempo, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle motivazioni che hanno portato a questa conclusione. La notizia ha attirato l’attenzione di analisti e addetti ai lavori nel settore finanziario.

Siena, 7 aprile 2026 – Il rapporto è finito nel peggiore dei modi, con la “ risoluzione unilaterale per giusta causa del rapporto di lavoro”. Tradotto, un licenziamento da direttore generale per Luigi Lovaglio, deciso dal consiglio di amministrazione presieduto da Nicola Maione “a seguito e in conseguenza della revoca delle deleghe deliberata in data 25 marzo”. L’annuncio, nella tarda serata, sancisce la chiusura del rapporto con Lovaglio, dopo la sospensione scattata in contemporanea con il ritiro delle deleghe. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: ASSEMBLEA AZIONISTI BANCA MPS Per l’amministratore delegato che ha guidato la partita Mediobanca, un finale che - negli esiti - ricalca quello del suo predecessore Guido Bastianini, licenziato a marzo 2022 proprio per far posto a Lovaglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Banca Mps alla resa dei conti: risolto il rapporto con Lovaglio Mps, Cda risolve unilateralmente rapporto lavoro con LovaglioIl Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena, “a seguito e in conseguenza della revoca delle deleghe deliberata in data 25 marzo”, ha proceduto “alla... Mps licenzia Lovaglio. Andrà a Palermo la guida della bancaA Siena, più che un consiglio di amministrazione, sembra andare in scena un conclave senza fumata bianca. Temi più discussi: Deutsche Bank ha nascosto carte su Mps a pm e vigilanza? Ecco le accuse degli ex banker. Che chiedono 700 milioni di danni; Mps, Lovaglio in campo. Via libera di Consob e Bce alla lista con l’ex ad; Mps, la sfida per il vertice: Palermo verso la guida, ma Lovaglio sarà in cda; Mps, i proxy si schierano con Palermo. Banca Mps alla resa dei conti: risolto il rapporto con LovaglioPer l’amministratore delegato che ha guidato la partita Mediobanca, un finale che - negli esiti - ricalca quello del suo predecessore Guido Bastianini, licenziato a marzo 2022 proprio per far posto a ... lanazione.it Mps: dalla lista alternativa di Plt Holding alla revoca delle deleghe a Lovaglio, si chiude una settimana di fuoco. Ecco i prossimi passiLa resa dei conti in casa Mps si avvicina e la tensione è sempre più alta: tra l'esposto del consiglio e la lettera ai consiglieri di Tortora, patron di Plt, facciamo il punto su ciò che sta accadendo ... msn.com I CDA DI BANCA MPS E MEDIOBANCA HANNO APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE Approvato il progetto di fusione per incorporazione di Mediobanca in Banca Monte dei Paschi di Siena. L’operazione, si legge nella nota diff - facebook.com facebook Mps spoglia Lovaglio di ogni potere, ma partita rimane aperta. Ecco cosa può succedere da qui all’assemblea • Poche righe per decretare quello che ormai da qualche giorno era ampiamente nell’aria. Il board di Banca Mps ha deciso di togliere ogni delega x.com