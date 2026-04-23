Ripartenza Banca Mps Oggi battesimo del cda Lovaglio e Bisoni al vertice

Oggi si tiene il primo consiglio di amministrazione della nuova gestione di Banca Mps, segnando l'inizio di un nuovo capitolo per l'istituto. Al vertice della banca sono stati nominati il nuovo amministratore delegato e il presidente, rispettivamente. La riunione odierna ufficializza il passaggio di consegne e l'avvio delle attività sotto la guida dei nuovi dirigenti.

Da oggi la nuova era di Banca Mps prende il via anche formalmente. In realtà si tratta di riannodare il filo sotto la guida di Luigi Lovaglio, ma in uno scenario completamente nuovo, dopo il turbolento avvicinamento all’assemblea dei soci che ha poi segnato la clamorosa vittoria della lista promossa da Plt Holding. Se Lovaglio tornerà amministratore delegato e direttore generale (cancellando di fatto quel licenziamento innescato dal vecchio cda), la novità è rappresentata da Cesare Bisoni, professore emerito di economia all’Università di Modena e Reggio Emilia, già presidente di Unicredit. Sarà così rispettata l’indicazione della vigilia, come sostenuto apertamente anche da Pierluigi Tortora.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ripartenza Banca Mps. Oggi battesimo del cda. Lovaglio e Bisoni al vertice Notizie correlate Leggi anche: Mps, Lovaglio fuori dalla lista per il rinnovo del Cda Il colpo del cda di Mps a Lovaglio: via le delegheDopo che l'ad ha scelto di candidarsi con una lista di minoranza contro Fabrizio Palermo, il consiglio di amministrazione lo ha sospeso da tutti gli...