I conti dei parlamentari triestini | redditi alti patrimoni e produttività tra case e auto di lusso

Nel dettaglio dei redditi e patrimoni dei parlamentari di Trieste, si registrano differenze significative. Alcuni hanno recentemente acquistato immobili di pregio o cambiato veicoli di lusso, mentre altri hanno ereditato quote immobiliari. Al contempo, ci sono casi in cui l’imponibile fiscale rimane stabile, anche al centesimo. I dati evidenziano variazioni e conferme nelle abitudini finanziarie di chi esercita la rappresentanza politica in città.

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