I conti dei parlamentari triestini | redditi alti patrimoni e produttività tra case e auto di lusso
Nel dettaglio dei redditi e patrimoni dei parlamentari di Trieste, si registrano differenze significative. Alcuni hanno recentemente acquistato immobili di pregio o cambiato veicoli di lusso, mentre altri hanno ereditato quote immobiliari. Al contempo, ci sono casi in cui l’imponibile fiscale rimane stabile, anche al centesimo. I dati evidenziano variazioni e conferme nelle abitudini finanziarie di chi esercita la rappresentanza politica in città.
C’è chi cambia auto, chi compra casa, chi eredita una quota immobiliare e chi invece vede il proprio imponibile fermo al centesimo. Le dichiarazioni patrimoniali depositate da deputati e senatori del Friuli Venezia Giulia restituiscono una fotografia omogenea sul fronte dei redditi, quasi tutti.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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