I conti dei parlamentari friulani | redditi alti auto di lusso case e produttività a due velocità
I redditi dei parlamentari friulani variano notevolmente, con alcuni che acquistano auto di lusso e immobili, mentre altri mantengono un imponibile stabile. Tra loro ci sono chi ha ereditato proprietà e chi ha effettuato cambiamenti significativi alle proprie spese. La differenza tra le situazioni finanziarie si riflette anche nella produttività e nelle scelte di investimento. I dati sui loro redditi e proprietà sono stati resi pubblici, rivelando un quadro variegato.
C’è chi cambia auto, chi compra casa, chi eredita una quota immobiliare e chi invece vede il proprio imponibile fermo al centesimo. Le dichiarazioni patrimoniali depositate da deputati e senatori del Friuli Venezia Giulia restituiscono una fotografia omogenea sul fronte dei redditi, quasi tutti.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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