Milano si conferma come la provincia con il reddito medio più alto in Italia, raggiungendo 40.316 euro con un aumento del 3,3%. Al secondo posto si trova Monza, con un reddito medio di 35.000 euro. I dati ufficiali mostrano che altre province settentrionali presentano valori inferiori ma comunque elevati rispetto alla media nazionale, mentre alcune aree del Sud registrano valori più bassi.

Milano si conferma il capoluogo di provincia col reddito complessivo medio più alto in Italia (40.316 euro, +3,3%), seguito da Monza (35.628 euro, +3,5%). Tra le principali città del Paese, Bergamo si attesta a 34.263 euro (+2,5%), Bologna a 32.302 euro (+4,2%), Roma a 31.423 euro (+3,8%) e Napoli a 24.388 euro (+3,5%). A livello sub-comunale, il podio dei quartieri più "esclusivi" resta interamente milanese, con CityLife, DuomoBrera e Sant'Ambrogio stabilmente ai vertici. La zona dove si guadagna meno rimane quella circoscritta dal Cap 90122, a Palermo. E' quanto risulta dall'analisi di Excellera sui nuovi dati diffusi dal Mef. I comuni con il reddito complessivo medio più alto nel 2024 sono Maccastorna, nel Lodigiano (72.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mappa dei redditi più alti del Belpaese, Milano sempre in testa

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