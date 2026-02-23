Redditi Isee l’Italia cresce a due velocità e la Calabria resta fanalino di coda

Il rapporto dell’Inps certifica un divario con il Nord superiore ai 10 mila euro evidenziando come il valore medio nazionale dell’Isee si attesti a 17.639 euro mentre in Calabria la media scende a 13.141 euro I nuovi dati sulle dichiarazioni Isee fotografano un Paese che corre a velocità diverse e una regione che resta indietro. In Calabria, il disagio economico non è più un fenomeno marginale ma una condizione strutturale che coinvolge anche chi lavora. I dati mostrano che la Calabria mantiene il reddito Isee più basso del Paese. Mentre le altre regioni tentano una ripresa, la Calabria scivola all’ultimo posto, segnando un divario economico con il Nord che ha ormai superato la soglia psicologica e materiale dei 10. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Redditi, Rimini fanalino di coda: qui si guadagna il 35% in meno della media regionaleL’analisi dei dati di redditi, retribuzioni e consumi in Emilia-Romagna evidenzia differenze significative tra province.

Tumore al colon-retto, la Calabria in testa per nuovi casi ma fanalino di coda negli screeningLa Calabria registra il numero più alto di nuovi casi di tumore al colon-retto in Italia.

