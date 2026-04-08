Hotel auto di lusso casa al mare | così venivano svuotati i conti della società fallita Chiesti due arresti

Un sistema organizzato per svuotare i conti di una società attiva nella gestione di una residenza per anziani è stato smascherato, portando alla richiesta di due arresti. Diversi beni sono stati trasferiti, tra cui hotel, automobili di lusso e una casa al mare. L’indagine ha evidenziato come il patrimonio della società fosse stato progressivamente drenato prima del fallimento, con l’obiettivo di tutelare gli interessi di alcuni soggetti a scapito dei creditori.

LECCE – Un collaudato sistema finalizzato a prosciugare il patrimonio di una società impegnata nella gestione di residenza socio-sanitaria per anziani, lasciando i creditori a bocca asciutta. È lo scenario delineato dal sostituto procuratore Alessandro Prontera, nell’ambito dell’inchiesta sul. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Roma, così supermercati e anziani venivano colpiti con tecniche di distrazione: 7 arrestiSette persone sono state arrestate negli ultimi giorni a Roma nell’ambito di una serie di operazioni della Polizia di Stato contro i reati predatori. Chiesti 122 milioni agli ex manager della Popolare di Bari fallitaIl fulcro della responsabilità economica individuata dal collegio ruota attorno all’operazione legata al Gruppo Maiora, esposto verso l’istituto per... Temi più discussi: Boom di hotel a Venezia: le nuove aperture di lusso che cambieranno i soggiorni nel 2026; Supercar ferme nei porti. Così la guerra in Iran ridisegna il lusso globale; Celle, trasformato un altro albergo: 8 alloggi di lusso al posto dello storico hotel Marina; Hotel di lusso a Roma, una nuova struttura a 5 stelle sorgerà nell’edificio che ospita l’ex Teatro delle Arti. Firenze, auto di lusso blocca la strada per 4 ore davanti all'hotel: è in attesa del «servizio garage»Un’auto di lusso parcheggiata in mezzo di strada per quattro ore, in attesa che l’addetto di un parcheggio venisse a prenderla. Succede talvolta in via Monalda a Firenze, quando gli ospiti dell’hotel ... corrierefiorentino.corriere.it Celle, trasformato un altro albergo: 8 alloggi di lusso al posto dello storico hotel MarinaAl via l’operazione Spininvest di Roberto Spinelli. Il tetto sarà collegato all’antica via romana. L’artista Ugo Nespolo coinvolto nel progetto ... ilsecoloxix.it Controlli a tappeto tra strade e hotel: la polizia arresta sette persone x.com World Boxing Cup 1º Stage 2026 Brazil - Foz Do Iguacu Rafain Palace Hotel - 20-26 Apr. Primo giorno del lungo training Camp per gli azzurri e le azzurre in vista della prima fase World Boxing Cup 2026 Forza Itaboxing #Pugilato #Bo - facebook.com facebook