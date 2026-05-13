I cavalieri celebrano le mamme in divisa | l' omaggio alle donne delle forze dell' ordine

Gesti di gratitudine e riconoscimento sono stati espressi dall'associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche (Anioc) nei confronti delle mamme in divisa con un'iniziativa a loro dedicata che ha trovato la sua cornice ideale nel cortile della caserma "Biagio Pistone" che è sede del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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