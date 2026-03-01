Mattarella onora le forze dell’ordine e nomina Cavalieri un poliziotto e un carabiniere due eroi italiani

Il presidente della Repubblica ha consegnato le onorificenze di Cavaliere a un poliziotto e a un carabiniere, riconoscendo il loro impegno nelle forze dell’ordine italiane. Inoltre, ha conferito l’onorificenza a Antonio Diodato, cantante vincitore del Festival di Sanremo nel 2020 con la canzone “Fai rumore”. L’evento si è svolto in un contesto ufficiale dedicato alla celebrazione del valore e del servizio pubblico.

Sempre pronto a rapportarsi con protagonisti e fenomeni della vita sociale, Mattarella ha insignito con l’onorificenza di cavaliere Antonio Diodato, vincitore del Festival di Sanremo nel 2020 con la canzone ‘Fai rumore’. In particolare, il Capo dello Stato ha voluto sottolineare l’attenzione del cantautore a favore di associazioni impegnate in alcune periferie di grandi città, con visite seguite da brevi video per documentare il loro lavoro: Blitz a Palermo, il Centro Mammut a Scampia e il Centro Agriculture nel Salento. Avrà l’onorificenza di cavaliere anche Tiziana Roggio, chirurgo plastico, primo medico volontario italiano a recarsi nella Striscia di Gaza, nell’ospedale Nasser, operando anche bambini che avevano riportato ferite gravemente invalidanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mattarella onora le forze dell’ordine e nomina Cavalieri un poliziotto e un carabiniere, due eroi italiani Tivù Verità | Belpietro: «Gli italiani stanno con le forze dell’ordine»Il vescovo di Ventimiglia Monsignor Antonio Suetta replica alla Cgil, che considera un «atto violento» la sua campagna in memoria dei bimbi mai nati:... Poliziotto fermato a Milano, Salvini: “Mela marcia, sempre rispetto per forze dell’ordine”(Adnkronos) – “Chi sbaglia paga, se qualcuno sbaglia in divisa paga anche di più, perché io come tutti gli italiani, anzi come quasi tutti gli...