Il Piano Casa Italia mira a realizzare 100.000 nuovi alloggi nel corso di dieci anni, con l’obiettivo di offrire soluzioni abitative a prezzi accessibili e di riqualificare il patrimonio edilizio pubblico in condizioni di degrado. La proposta, presentata a Roma, sottolinea l’importanza di un intervento su larga scala, ma evidenzia anche la necessità di supporto e fondi provenienti dall’Europa per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Roma, 11 aprile 2026 – Nuovi alloggi a prezzi calmierati e il recupero del patrimonio edilizio pubblico degradato. È il Piano Casa Italia che la premier Giorgia Meloni ha indicato come punto centrale del programma di governo durante l'informativa parlamentare di ieri alla Camera, annunciando che entro il 1° maggio il Consiglio dei Ministri approverà finalmente i provvedimenti necessari alla sua realizzazione. Il piano, sulla carta, ha avuto via libera a dicembre con la Legge di Bilancio, ma c'è un gap significativo tra gli obiettivi dichiarati e le risorse effettivamente disponibili. Il Piano in tre livelli. L'obiettivo è ambizioso: 100mila nuovi alloggi in dieci anni, tra edilizia popolare e abitazioni a prezzi calmierati.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piano Casa Italia, 100mila alloggi in dieci anni. Ma serve l’Europa

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