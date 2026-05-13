I balneari donano un defibrillatore Sarà all’Ufficio locale marittimo

I proprietari dei bagni sulla spiaggia hanno consegnato un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione all’Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto. La consegna è avvenuta recentemente e il dispositivo sarà collocato presso l’ufficio per essere a disposizione nelle emergenze. La donazione riguarda un’iniziativa promossa dall’Unione Proprietari Bagni.

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