I balneari donano un defibrillatore Sarà all’Ufficio locale marittimo
I proprietari dei bagni sulla spiaggia hanno consegnato un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione all’Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto. La consegna è avvenuta recentemente e il dispositivo sarà collocato presso l’ufficio per essere a disposizione nelle emergenze. La donazione riguarda un’iniziativa promossa dall’Unione Proprietari Bagni.
L’Unione Proprietari Bagni ha consegnato un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione all’Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto. Alla cerimonia hanno partecipato il comandante Sabrina di Cuio e il comandante Massimo Pecchioli, accolti dal presidente Upb Stefano Giannotti e il consigliere delegato Martino Barberi. La donazione non è solo un gesto di collaborazione istituzionale ma un potenziamento concreto della rete di primo soccorso sulla costa. La presenza di un dae negli uffici della Guardia Costiera garantisce una risposta rapida in caso di emergenza cardio-respiratoria, sia per il personale che per i numerosi cittadini e turisti che frequentano Forte e i relativi uffici.🔗 Leggi su Lanazione.it
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