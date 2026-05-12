Ordinanza ‘tsunami’ in spiaggia | se lo stabilimento è aperto salvataggio obbligatorio Bagnini in rivolta

A Pesaro e Gabicce Mare, i bagnini hanno innalzato la bandiera rossa in segno di protesta contro un’ordinanza emessa dalla Capitaneria di porto. La misura, firmata lo scorso sabato, stabilisce che in caso di apertura dello stabilimento balneare, il salvataggio deve essere garantito obbligatoriamente. La decisione ha suscitato reazioni tra gli operatori del settore, creando tensioni e confronti tra le parti coinvolte.

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Pesaro, 12 maggio 2026 – I bagnini issano la bandiera rossa. L’ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Pesaro (valevole anche per Gabicce mare), che porta nel timbro la data di sabato scorso, ha sollevato ieri un vespaio tra gli operatori. Arrivati ormai in dirittura d’arrivo con i lavori per l’apertura degli stabilimenti, i bagnini hanno ricevuto una doccia fredda che rischia adesso di mettere in discussione lo svolgimento dei servizi per l’intera stagione. Cosa prevede l’ordinanza della Capitaneria. A far tremare le gambe degli operatori, le nuove disposizioni della Capitaneria che disciplinano la presenza sulle torrette del personale per i servizi di salvataggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ordinanza ‘tsunami’ in spiaggia: se lo stabilimento è aperto, salvataggio obbligatorio. Bagnini in rivolta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La sicurezza in mare e in spiaggia: "Sbagliata l’ordinanza sui bagnini""Una città che fa del turismo balneare una colonna portante della propria economia non può affrontare con leggerezza la questione della sicurezza in... Servizio di salvataggio sulle spiagge baresi: bagnini a Pane e Pomodoro e San GirolamoSaranno attivati nei prossimi giorni i servizi di salvataggio in mare sulle spiagge pubbliche di Pane e Pomodoro e San Girolamo a Bari.