Stagione balneare le novità riccionesi | macedonia in vendita in spiaggia e nuove date per il salvataggio

Con l'inizio della stagione balneare, ufficializzato il 4 aprile, il Comune di Riccione ha diffuso le nuove disposizioni per l’accesso alle spiagge nel 2026. Tra le novità, l’autorizzazione alla vendita di macedonie sulla spiaggia e il cambio di date per le esercitazioni di salvataggio. Le regole si applicano a tutte le aree adibite a stabilimenti balneari, con dettagli specifici annunciati dall’amministrazione locale.

Con la stagione estiva già ufficialmente avviata lo scorso 4 aprile, il Comune di Riccione ha reso noto i dettagli dell’ordinanza che disciplina la vita in spiaggia per l’anno 2026. L’amministrazione ha scelto di dare continuità a un modello di accoglienza basato sulla sicurezza e sul rispetto.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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