I 43 progetti per il futuro Cento giovani protagonisti

Quarantaquattro giovani hanno preso parte alla giornata di formazione organizzata dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, dedicata alla YouthBank2026. Tra loro, 12 provenivano da Vigevano e il totale dei partecipanti è stato di 98, tutti tra i 15 e i 22 anni. Durante l’incontro sono stati presentati 43 progetti pensati per il futuro, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in iniziative di cittadinanza attiva.

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Sono stati 98, di cui 12 vigevanesi, i ragazzi che hanno partecipato alla giornata di formazione dedicata alla YouthBank2026 promossa dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. I vigevanesi erano Andrea Devecchi, Yassine Ksouri, Alessandro Marcassoli, Giada Molina, Ronilda Ndoja, Simone Orlandini, Rebecca Rossi, Andrea Santoro e Parid Shishmani in veste di progettisti sociali e Jacopo Critelli e Andrea Filippo Zangirolami che, con i senior piacentini Giulio Fontanella e Daniele Spina, fanno parte dei banker. "I dati confermano una crescita straordinaria della nostra esperienza – commenta il vice-presidente della Fondazione, Luigi Grechi – che abbiamo avviato in modo sperimentale e che, anno dopo anno, dimostra la sua forza e il suo potenziale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I 43 progetti per il futuro. Cento giovani protagonisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today Notizie correlate YouthBank: 4 progetti vincenti per dare futuro ai giovani valdostani? Domande chiave Quali sono i quattro progetti che riceveranno il finanziamento? Come cambieranno la vita dei giovani i nuovi spazi di Pontey? Chi... Echi New Gen: i giovani protagonisti del futuro del SannioNei giorni scorsi ha preso ufficialmente il via ‘Echi New Gen’, un’iniziativa che pone le nuove generazioni al centro della costruzione del futuro... Argomenti più discussi: YouthBank, cento giovani protagonisti con 43 progetti per il futuro del territorio; I 43 progetti per il futuro. Cento giovani protagonisti; Record di partecipazione e progetti per l’edizione 2026 di YouthBank; Dove mangiare a Milano? Ecco 43 indirizzi da scoprire subito. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi una serie di proposte chiave, tra cui nuovi progetti nel settore dei semiconduttori, il Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0, un impianto all’avanguardia per la riparazione navale, la Missione per la produttività x.com Condividi un po' di teoria che hai per ATLA o LOK reddit