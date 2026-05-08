YouthBank | 4 progetti vincenti per dare futuro ai giovani valdostani

Quattro progetti sono stati selezionati per ricevere finanziamenti nell’ambito di un'iniziativa dedicata ai giovani valdostani. I progetti includono iniziative di formazione, attività sportive e creazione di spazi di aggregazione. A Pontey sono previsti nuovi ambienti destinati a favorire l'incontro e il confronto tra i giovani della zona. I dettagli sui contenuti e le modalità di realizzazione di ciascun progetto sono stati comunicati recentemente.

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? Domande chiave Quali sono i quattro progetti che riceveranno il finanziamento?. Come cambieranno la vita dei giovani i nuovi spazi di Pontey?. Chi sono i responsabili della gestione di queste nuove iniziative?. Perché questi fondi mirano a colmare i vuoti dei piccoli centri?.? In Breve Fondo totale di 12.000 euro stanziato da Fondazione comunitaria, Regione e Csv Valle d'Aosta.. Progetti selezionati da esperti tra cui Stefania Furno, Alfredo Paba, Patrick Raso e altri.. Bando aperto il 14 febbraio 2026 con scadenza operativa dei progetti a settembre 2026.. Iniziative spaziano dal soccorso Mont Emilius alla gestione spazi sportivi nella Pro Loco Pontey.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - YouthBank: 4 progetti vincenti per dare futuro ai giovani valdostani Notizie correlate Messina: nuovi progetti per dare casa e lavoro ai giovani stranieriIl Comune di Messina ha ufficializzato una nuova procedura per garantire l’accoglienza e l’inclusione sociale dei giovani stranieri che hanno appena... Leggi anche: Torna YouthBank Adda-Martesana. I sogni dei giovani diventano realtà