I 4 Gusti in 4 Kappa | il nuovo spettacolo del gruppo comico palermitano sul palco del Teatro di Verdura
Il gruppo comico palermitano, attivo da quindici anni tra televisione, web e teatro, presenta il nuovo spettacolo “I 4 Gusti in 4 Kappa” sul palco del Teatro di Verdura. È la prima volta che si esibiscono in questa sede e lo spettacolo è stato ideato per festeggiare il loro percorso e il legame con il pubblico. La rappresentazione si svolge davanti a un pubblico dal vivo e si concentra sulla loro comicità.
Dopo quindici anni di carriera tra televisione, web e teatro, I 4 Gusti approdano per la prima volta al Teatro di Verdura con un nuovo grande spettacolo pensato per celebrare il loro universo comico e il rapporto costruito negli anni con il pubblico. L’appuntamento è fissato per il 31 luglio 2026.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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