I 4 Gusti in 4 Kappa | il nuovo spettacolo del gruppo comico palermitano sul palco del Teatro di Verdura

Il gruppo comico palermitano, attivo da quindici anni tra televisione, web e teatro, presenta il nuovo spettacolo “I 4 Gusti in 4 Kappa” sul palco del Teatro di Verdura. È la prima volta che si esibiscono in questa sede e lo spettacolo è stato ideato per festeggiare il loro percorso e il legame con il pubblico. La rappresentazione si svolge davanti a un pubblico dal vivo e si concentra sulla loro comicità.

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