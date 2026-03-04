Comicità e imitazioni sul palco del teatro L’Idea arriva Manlio Dovì con il nuovo spettacolo

Il teatro L’Idea di Sambuca di Sicilia ospiterà Manlio Dovì sabato 14 marzo alle 20,30 con lo spettacolo “Stasera ce la prendiamo comica”. L’evento prevede un’esibizione di imitazioni, battute e personaggi celebri, con una replica programmata per domenica 15 marzo alle 19,30. La serata si svolgerà in abbonamento e coinvolgerà il pubblico con momenti di comicità e intrattenimento.

Un’esplosione di imitazioni, comicità e personaggi celebri. Il teatro comunale L’Idea di Sambuca di Sicilia si prepara ad accogliere Manlio Dovì con lo spettacolo “Stasera ce la prendiamo comica”, in programma sabato 14 marzo alle 20,30 in abbonamento con replica domenica 15 marzo alle 19,30 fuori abbonamento. L’attore, cabarettista, imitatore e doppiatore palermitano è noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi televisivi di successo sulle reti nazionali, dal Bagaglino a “La sai l’ultima?” fino a “Tale e quale show”. Sul palco del teatro sambucese porterà uno spettacolo costruito su ritmo, ironia e trasformismo, capace di alternare caricature e parodie di personaggi reali e inventati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

"Stasera ce la prendiamo comica": sul palco del teatro Jolly Manlio DovìDomenica 1 febbraio al teatro Jolly va in scena "Stasera ce la prendiamo comica".

Magia e comicità. Sul palco arriva. Andrea ParisQuinto titolo in cartellone e quinto tutto esaurito per la stagione invernale 2025/26 firmata per il Teatro comunale dalla Fondazione Versiliana con...

Aggiornamenti e notizie su Manlio Dovì.

Comicità e imitazioni sul palco del teatro L’Idea, arriva Manlio Dovì con il nuovo spettacoloIl cartellone del teatro L’Idea proseguirà poi sabato 28 marzo alle 20,30 con Le mille bolle blu, monologo scritto da Salvatore Rizzo e interpretato e diretto da Filippo Luna, spettacolo che ha ... agrigentonotizie.it

Manlio Dovì: Fiorello ha mancato di rispetto a Pucci. Sanremo è una gabbia per i comiciLo storico volto del Bagaglino a Fanpage.it: Il comico è una figura fragile. Vive se dal pubblico gli viene restituito l’applauso. Se questo viene a mancare diventa dura. Lillo e Frassica al Festival ... fanpage.it