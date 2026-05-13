House music e brioche | a San Sisto nasce il brunch che diventa pista da ballo

A Perugia si apre un nuovo spazio dedicato al brunch con musica house, trasformato in pista da ballo. L’evento si svolge a San Sisto e combina momenti di relax con musica dal vivo, creando un ambiente informale e coinvolgente. La tendenza del soft clubbing si diffonde anche nel capoluogo umbro, portando nelle zone più tranquille momenti di intrattenimento musicale. La proposta si rivolge a chi cerca un’alternativa ai tradizionali orari diurni.

Il soft clubbing arriva anche a Perugia. La moda di organizzare eventi a base di musica tradizionalmente da ballare in luoghi e orari altrettanto tradizionalmente dedicati ad altro contagia anche il capoluogo umbro.Colazione o pranzo a tempo di house music è la proposta del bar Oasi di San Sisto.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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