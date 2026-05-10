Al posto della pasticceria che servì i reali nasce il tempio del brunch | così cambia il commercio

A Pisa, i locali che un tempo ospitavano la vecchia pasticceria frequentata dai reali sono stati riqualificati e ora ospitano un nuovo locale dedicato al brunch, la colazione tipica anglosassone. La trasformazione riguarda i fondi della storica attività, che da qualche giorno ha aperto le porte al pubblico con questa proposta alimentare. La nuova attività rappresenta un cambiamento nel panorama commerciale del quartiere.

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Pisa, 10 maggio 2026 – Quelli che furono i fondi della storica Pasticceria Salza di Pisa accoglieranno ora una attività che proporrà il brunch, la colazione all’anglosassone che da ormai molti anni ha preso piede anche in Italia. Dove si sedevano i nomi dell’università adesso si attavoleranno turisti internazionali. Le epoche cambiano, i gusti anche e il commercio si adegua. La pasticceria Salza, la cui attività inizia prima dell’ultima guerra mondiale, ha rappresentato il non plus ultra per generazioni di pisani. Un punto di riferimento per la borghesia pisana, che la domenica comprava lì le paste da gustare poi a pranzo. Un luogo anche di cultura, dove passavano i grandi nomi dell’università di Pisa, tra professori e rettori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al posto della pasticceria che servì i reali nasce il tempio del brunch: così cambia il commercio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Curiosità, arriva “Pasqua d’Artista”: il Tempio di Pomona celebra l’eccellenza della pasticceria artigianaleSalerno si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale ed enogastronomico dedicato alla tradizione dolciaria pasquale. Pasticceria Pintauro, venerdì 27 riapre in via Toledo lo storico tempio della sfogliatellaRiaprirà ufficialmente al pubblico venerdì 27 marzo la storica Pasticceria Pintauro, uno dei nomi più longevi e rappresentativi della tradizione... Argomenti più discussi: E Brunch Republic sbarca a Pisa . Nel fondo della pasticceria Salza la colazione in stile anglosassone; Pisa, chiude la storica pasticceria: cosa arriva al suo posto; Il dolce nato da una presa in giro che oggi tutti vanno a mangiare a Gaeta; Brunch Milano: 70 posti senza rivali per il weekend.