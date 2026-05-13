Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere la chiusura dell’Hotel La Sonrisa fino al 4 giugno. Il Grand Hotel, noto anche per essere stato il set della trasmissione televisiva “Il Castello delle Cerimonie”, potrà quindi rimanere aperto almeno fino a quella data. La decisione riguarda un provvedimento che avrebbe portato alla chiusura dell’hotel.

Il Grand Hotel La Sonrisa, celebre per essere stato il set televisivo de “Il Castello delle Cerimonie”, potrà restare aperto almeno fino al prossimo 4 giugno. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso presentato dalla famiglia Polese, sospendendo temporaneamente il provvedimento di chiusura deciso nei giorni scorsi. Solo 48 ore fa il Tar della Campania aveva stabilito la revoca delle licenze della struttura alberghiera di Sant’Antonio Abate, imponendo di fatto l’interruzione delle attività. Una decisione contro la quale i proprietari hanno immediatamente fatto appello. La nuova pronuncia del Consiglio di Stato rinvia tutto all’udienza collegiale fissata per il 4 giugno, data in cui si discuterà nuovamente della vicenda.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Hotel la Sonrisa, il Consiglio di Stato sospende la chiusura fino al 4 giugno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il Consiglio di Stato ha sospeso la chiusura del Castello delle Cerimonie fino al 4 giugnoDue giorni fa il Tar della Campania aveva ordinato lo stop immediato a tutte le attività del Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, nel...

Parco Virgiliano, prorogata la chiusura fino al 1° giugno: i dettagliL'area Ambiente del Comune di Napoli, Servizio progettazione e gestione grandi parchi urbani, con una disposizione dirigenziale ha prorogato la...

Temi più discussi: Caso Sonrisa | I Polese fanno ricorso contro lo stop immediato a tutte le attività; Castello delle cerimonie, la famiglia Polese non si arrende: Conseguenze gravi e irreversibili sul personale; La famiglia Polese ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato dopo la sospensione delle licenze del Castello delle Cerimonie; La Sonrisa non si arrende: il Castello sfida la chiusura.

Il Consiglio di Stato ha sospeso la chiusura del Castello delle Cerimonie fino al 4 giugnoDue giorni fa il Tar della Campania aveva ordinato lo stop immediato a tutte le attività del Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, nel Napoletano ... fanpage.it

Sant'Antonio Abate, il consiglio di stato sospende la chiusura del Castello delle CerimonieCon un decreto cautelare monocratico il presidente della settima sezione del Consiglio di Stato ha sospeso la chiusura del «Castello delle Cerimonie». Si tratta del Grand Hotel ... ilmattino.it