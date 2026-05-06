Parco Virgiliano prorogata la chiusura fino al 1° giugno | i dettagli

Il Comune di Napoli ha deciso di prorogare la chiusura del Parco Virgiliano fino al 1° giugno 2026. La decisione riguarda l'intera area, che rimarrà inaccessibile per consentire il completamento di lavori in corso. La misura è stata adottata dal Servizio progettazione e gestione grandi parchi urbani, che ha emesso una disposizione dirigenziale per garantire condizioni di sicurezza durante le lavorazioni.

L'area Ambiente del Comune di Napoli, Servizio progettazione e gestione grandi parchi urbani, con una disposizione dirigenziale ha prorogato la chiusura dell’intero Parco Virgiliano fino al 1° giugno 2026 al fine di proseguire le lavorazioni incorso di esecuzione, in condizioni di sicurezza.Ciò -.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate La mostra di Alex MacLean prorogata fino al 28 giugnoArezzo, 25 marzo 2026 – La mostra di Alex MacLean prorogata fino al 28 giugno La mostra fotografica "Dimorare. Calatabiano, prorogata la chiusura della via Monteforte Banco fino al 18 marzoLa proroga si è resa necessaria per consentire il completamento degli interventi in corso per l’allargamento del ponte che attraversa la linea... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Prorogata la chiusura del Parco Virgiliano fino al 1° maggio 2026; Napoli, Parco Virgiliano prorogata la chiusura fino al 1° maggio 2026; Parco Virgiliano, prorogata la chiusura fino al 1° giugno: i dettagli; Casoria il campo di Santo Romano | il tributo alla vita contro la violenza. Napoli, Parco Virgiliano prorogata la chiusura fino al 1° maggio 2026Il Parco Virgiliano nel quartiere Posillipo di Napoli, rimarrà chiuso: le zone verdi e le vedute panoramiche saranno ancora inaccessibili fino al 1° maggio 2026, per ... ilmattino.it Napoli, prorogata la chiusura del Parco Virgiliano fino al 1° maggio 2026La chiusura dell'intero Parco Virgiliano è stata prorogata fino al 1° maggio 2026. La decisione si è resa necessaria per garantire l'esecuzione dei complessi ... napolivillage.com CDS Provinciale 2^ Tappa NA-CE – Parco Virgiliano, Napoli Grande giornata per gli atleti dell’Enterprise Sport & Service! I nostri ragazzi e ragazze hanno dato il massimo sulle piste e nel campo, portando a casa numerosi podi e ottimi piazz - facebook.com facebook