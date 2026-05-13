Negli hotel della riviera quest’anno si nota un cambiamento nelle assunzioni, con un ritorno dei giovani tra il personale disponibile. Dopo anni di difficoltà nel reperire lavoratori, le strutture ricettive segnalano una situazione più favorevole. La stagione estiva si avvicina e le aziende si preparano ad accogliere gli ospiti con più facilità rispetto al passato. La tendenza sembra indicare una ripresa nel settore turistico locale.

Rimini, 13 maggio 2026 – Trovare personale negli hotel non è più un dramma, o almeno lo è molto meno rispetto agli ultimi anni. “Stanno cambiando diversi aspetti nella ricerca di personale – ammette Claudio Montanari presidente di Federalberghi -. E quest’anno si avverte meno la difficoltà nel trovare personale per le strutture ricettive”. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacarimini-dichiara-guerra-alle-bionde-91e758c1 Tanti giovani studenti tornano a fare la stagione. Soprattutto, si è davanti a un qualcosa che non accadeva da tanto tempo: “Si rivedono giovani che vogliono fare la stagione. E’ un fenomeno nuovo se guardiamo a quanto accaduto negli ultimi periodi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hotel a caccia di personale: “I giovani stanno tornando”. Come cambia l’estate in riviera

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