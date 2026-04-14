Anche Vance contro il Papa | Si attenga a questioni morali Da Xi piano di pace nel Golfo in 4 punti Una petroliera cinese rompe il blocco a Hormuz – La diretta

Nel 45esimo giorno del conflitto nel Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz, sfidando il blocco imposto dagli Stati Uniti. Nel frattempo, si susseguono richieste di attenzione alle questioni morali da parte di alcuni leader religiosi, mentre il presidente cinese propone un piano di pace in quattro punti per la regione. La situazione rimane tesa, con sviluppi in corso in vari ambiti, dalla politica internazionale alle operazioni di navigazione.

Nel 45esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz nonostante il blocco degli Stati Uniti. Intanto Donald Trump ha rifiutato la proposta di sospendere il programma nucleare iraniano per cinque anni, e il vicepresidente JD Vance ha detto che la palla delle trattative adesso è nel campo dell’Iran. Le Borse in Asia hanno aperto in territorio positivo, i future a New York sono poco mossi. A margine di un incontro a Pechino con Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, il presidente cinese Xi Jinping ha illustrato una proposta articolata in quattro punti per favorire pace e stabilità in Medio Oriente.🔗 Leggi su Open.online

Petroliera cinese attraversa Hormuz dopo il blocco Usa. Xi presenta un piano di pace in 4 punti. Anche Vance attacca il PapaLa petroliera ‘Rich Starry‘, di proprietà cinese e con bandiera del Malawi, ha quasi completato l’attraversamento dello Stretto di Hormuz dopo il...

Iran, Pakistan propone secondo round colloqui con gli Usa. Vance: “Il Papa si attenga a questioni morali” – la direttaIl Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del cessate...

Negoziati in Pakistan a vuoto, Vance: «Nessun impegno definitivo» sull'arma nucleare. E anche su Hormuz l'Iran tiene duro Teheran accusa richieste «irragionevoli» e annuncia il proseguimento dei contatti regionali Leggi l’articolo completo al link nel primo c - facebook.com facebook

. @paolomieli: "JD Vance era andato a sostenere la campagna di Orban, avevo anche chiamato Trump. L'appoggio di Trump porta iella, lo abbiamo visto anche in Italia con il referendum. Vance dopo Budapes è stato in Pakistan e ha fallito l'accordo con gli ira x.com