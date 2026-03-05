Carburanti i prezzi salgono subito dopo la crisi nel Golfo | il sospetto di una nuova speculazione

Dopo l'inizio della guerra contro l’Iran, i prezzi dei carburanti in Italia sono aumentati subito. Le pompe vedono salire i costi poco dopo le prime notizie della crisi nel Golfo. Da settimane si osserva un incremento rapido delle tariffe, alimentato dal timore di una possibile speculazione sui mercati energetici. La variazione si è verificata in modo immediato e diffuso sul territorio nazionale.

La guerra contro l’Iran è iniziata da pochi giorni e già in Italia si registrano aumenti sensibili dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il rialzo è arrivato quasi immediatamente dopo gli attacchi ai siti energetici nel Golfo e la conseguente impennata del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. La velocità con cui i prezzi stanno salendo pone però una domanda semplice: come è possibile che il rincaro si trasferisca così rapidamente ai distributori italiani? Il paradosso dei carburanti prodotti mesi fa. Il carburante che oggi viene venduto nelle stazioni di servizio non è stato raffinato con il petrolio acquistato ieri. Le scorte disponibili lungo la filiera – dalle raffinerie ai depositi fino ai distributori – derivano infatti da acquisti effettuati settimane o mesi fa, quando i prezzi del greggio erano diversi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

