Il vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, appartenente alla Lega, ha espresso il suo sostegno alle posizioni del governo riguardo alla necessità di una tregua reale e di un quadro giuridico chiaro nella regione di Hormuz. Secondo quanto dichiarato, il politico ha condiviso le condizioni illustrate dal governo per valutare un possibile contributo italiano in quella zona. La discussione riguarda quindi i passaggi fondamentali per un intervento internazionale.

Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera ed esponente della Lega, ha appoggiato le condizioni indicate dal governo per un eventuale contributo italiano. “Siamo soddisfatti – commenta con Formiche.net – delle condizioni elencate dai ministri Crosetto e Tajani: una vera tregua e un quadro giuridico internazionale perché le nostre navi possano riportare la pace a Hormuz”, ha dichiarato dopo l’audizione odierna davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. Formentini ha anche collegato la crisi nello Stretto di Hormuz a una competizione geopolitica più ampia, sostenendo che Iran e Cina stiano cercando di “riscrivere l’ordine internazionale”.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Hormuz, servono tregua vera e quadro giuridico. Formentini sostiene la linea del governo

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