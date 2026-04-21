Perché condivido la linea prudente del governo su Hormuz Parla Rosato Azione

Il passaggio di un stretto di poche decine di chilometri rappresenta un punto chiave nella crisi internazionale attuale, influenzando le dinamiche di sicurezza e di approvvigionamento energetico. Recentemente, un rappresentante di un partito politico ha spiegato perché si sostiene una linea prudente nei confronti di questa situazione, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento di cautela. La discussione si concentra sulla posizione adottata dal governo e sulle implicazioni di eventuali escalation.

Il termometro della crisi globale passa da uno stretto di mare largo poche decine di chilometri. Lo Stretto di Hormuz, crocevia dell’energia mondiale, torna al centro delle tensioni internazionali mentre le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, aprono a una possibile iniziativa internazionale. Sullo sfondo, l’imprevedibilità americana, la fragilità mediorientale e una linea italiana che prova a tenere insieme prudenza e responsabilità. In questo quadro si inserisce la posizione di Ettore Rosato, vicesegretario di Azione e componente della Commissione Esteri della Camera. Rosato, la missione a Hormuz è davvero un’opzione concreta? È necessario che abbia una copertura internazionale.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché condivido la linea (prudente) del governo su Hormuz. Parla Rosato (Azione) Notizie correlate Leggi anche: L.elettorale: Rosato, 'Azione in nessuna coalizione, se la giocherà' Hormuz, Tajani: ‘governo impegnato in prima linea’Il governo è impegnato “in prima linea” per favorire il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e continua a puntare sulla...