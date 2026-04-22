La Marina militare italiana pianifica l’invio di 4 navi a Hormuz Dalle cacciamine all’unità di scorta cosa prevede la missione nello Stretto

La Marina militare italiana sta organizzando l'invio di quattro navi nello Stretto di Hormuz. La missione prevede due cacciamine, una nave di scorta e un’unità logistica dedicata al rifornimento di carburante. Non si esclude che possa essere presente anche una nave di difesa missilistica, come una fregata o un cacciatorpediniere, per rafforzare la presenza nel tratto di mare.

Due navi cacciamine, una di scorta e una logistica di appoggio per il rifornimento di carburante. Ma non si esclude che ad affiancarle possa esserci anche una di difesa missilistica, come una fregata o un cacciatorpediniere. Quattro navi in tutto. Sarebbe questo il contribuito dell’Italia in un’eventuale missione nello Stretto di Hormuz non appena, però, la guerra nel Golfo sarà terminata. Lo ha spiegato il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, intervenendo nella trasmissione Cinque Minuti su Rai1 e in Commissione Difesa alla Camera. «Si tratta di operazioni che devono essere fatte in una situazione non conflittuale perché sono molto delicate e come tutte le operazioni in aree delicate comportano dei rischi », ha spiegato l’ammiraglio.🔗 Leggi su Open.online

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