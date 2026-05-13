Mentre il negoziato tra Iran e Stati Uniti sembra essere ad un punto morto, con il cessate il fuoco che è stato definito da Donald Trump “in fin di vita”, Teheran continua nei suoi progetti di nazionalizzazione dello Stretto di Hormuz. Iraq e Pakistan si accordano con Teheran. Secondo quanto riportato da Reuters, che cita cinque fonti informate sui fatti, Iraq e Pakistan avrebbero infatti siglato accordi bilaterali con Teheran per garantire il passaggio delle proprie petroliere e gasiere. La veridicità di tale accordo, in ogni caso non reso pubblico, sembrerebbe essere confermata dal transito di due superpetroliere irachene attraverso Hormuz, avvenuto domenica, con ciascuna delle due navi che trasportava circa 2 milioni di barili di greggio.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Hormuz: Iraq e Pakistan si accordano con Teheran per il passaggio delle proprie navi

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