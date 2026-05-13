Hondurasgate | un’inchiesta giornalistica trentasette audio e l’asse Trump-Netanyahu come metodo Nel silenzio italiano

Un’indagine giornalistica ha portato alla luce trentasette messaggi vocali inviati tramite diverse piattaforme di messaggistica, tra cui WhatsApp, Signal e Telegram. La voce che si ascolta si presume essere quella di una figura politica di rilievo, mentre si approfondiscono i legami tra alcuni esponenti di governo e figure internazionali di spicco. Il caso, noto come Hondurasgate, ha ricevuto poca attenzione nel panorama italiano fino a questo momento.

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Trentasette audio in WhatsApp, Signal e Telegram. Una voce identificata come quella di Juan Orlando Hernández, ex presidente dell’Honduras condannato a quarantacinque anni di carcere a New York per aver coperto il transito di oltre quattrocento tonnellate di cocaina verso gli Stati Uniti, racconta come è stato liberato. “Il denaro della grazia è uscito da una giunta di rabbini e da gente che appoggiava Israele”. E ancora: “Il primo ministro di Israele ci darà sostegno. Hanno avuto tutto a che fare con la mia uscita”. Data: 20 gennaio 2026. Si chiama Hondurasgate. Inchiesta firmata da Valeria Duarte, pubblicata dal portale hondurasgate.ch insieme a Canal Red e Diario Red, la testata diretta da Pablo Iglesias.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Hondurasgate: un’inchiesta giornalistica, trentasette audio e l’asse Trump-Netanyahu come metodo. Nel silenzio italiano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gaza, Cisgiordania e Iran i temi caldi del nuovo vertice Trump-Netanyahu: cosa si sono detti Notizie correlate Leggi anche: L’inchiesta giornalistica Hondurasgate: “Trump e Israele vogliono riportare al potere l’ex presidente Hernández” Leggi anche: Inchiesta arbitri, Gervasoni rompe il silenzio all’interrogatorio: “No manomissione audio VAR”