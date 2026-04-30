Durante un lungo interrogatorio a Milano, un ex arbitro ha confermato di non aver manomesso alcun audio del sistema VAR. L'interrogato ha risposto alle domande per circa quattro ore, mentre un esperto ha precisato che la vicenda non riguarda una situazione paragonabile a quella di Calciopoli. La questione riguarda le registrazioni audio delle partite e le eventuali manipolazioni nel sistema di revisione video.

Quattro ore di interrogatorio a Milano. L'esperto Di Cintio frena: “non è una nuova Calciopoli" Nuovo sviluppo nell’inchiesta sugli arbitri che sta scuotendo la Serie A. Il supervisore VarAndrea Gervasoni, tra gli indagati insieme a Gianluca Rocchiper concorso in frode sportiva,ha respinto con decisione una delle ipotesi più discusse: “Escludo al 100% una manomissione dell’audio della sala VAR”. La dichiarazione arriva al termine di un lungo interrogatorio, durato circa quattro ore, presso la caserma della Guardia di Finanza di Milano. Al centro dei dubbi investigativi ci sarebbe un presunto “vuoto” di 50-60 secondinella registrazione relativa alla partita tra Inter e Roma.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inchiesta arbitri, Gervasoni rompe il silenzio all’interrogatorio: “No manomissione audio VAR”

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