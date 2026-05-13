In estate, si discute se il riscatto di Holm dalla Juventus sia una scelta da confermare. I dati relativi alle sue prestazioni con i bianconeri indicano numeri che potrebbero sostenere questa decisione. La questione si concentra sui risultati raggiunti dallo svedese mentre indossava la maglia della squadra italiana. La valutazione si basa esclusivamente sui numeri e sulle statistiche relative alla sua presenza in campo.

di Francesco Spagnolo Holm deve essere riscattato dalla Juve in estate? I numeri dello svedese sembrano dare risposta positiva alla domanda in precedenza. Le ultime. Il calciomercato della Juventus entra nel vivo e uno dei nomi che scalda il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori è quello dell’esterno svedese. Il dilemma è chiaro: Holm deve essere riscattato dai bianconeri? Per rispondere a questa domanda, non basta guardare il talento cristallino, ma occorre scavare a fondo nei numeri prodotti finora in stagione. Analizzando il rendimento complessivo, cosa dicono le statistiche dello svedese? Con 17 presenze totali, di cui 10 da titolare, lo svedese ha dimostrato di poter essere una pedina affidabile nelle rotazioni di alto livello.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Holm deve essere riscattato dalla Juve? I numeri dello svedese con i bianconeri parlano chiaro

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