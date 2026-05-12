Durante la conferenza stampa della giuria al Festival di Cannes 2026, si è verificato un intervento che ha attirato l’attenzione. Un rappresentante ha accusato Hollywood di aver escluso alcune star dal panorama cinematografico, definendola una mossa che, secondo le sue parole, equivaleva a mettere al bando determinati attori. La dichiarazione ha suscitato discussioni tra i presenti, senza però ulteriori dettagli sui motivi alla base di tali affermazioni.

Il Festival di Cannes 2026 ha regalato un momento di rara franchezza politica durante la conferenza stampa della giuria. Tra le dichiarazioni di routine su cinema e arte, Paul Laverty, sceneggiatore storico di Ken Loach e vincitore della Palma d’oro, ha scelto di rompere il silenzio su una questione che Hollywood preferisce relegare nei corridoi: la blacklist di fatto che colpisce attori di primo piano per le loro posizioni sul conflitto israelo-palestinese. Le parole di Laverty sono arrivate come un fulmine a ciel sereno, proprio alla fine della conferenza: “Non è affascinante vedere persone come Susan Sarandon, Javier Bardem e Mark Ruffalo messe in blacklist per le loro opinioni e per essersi opposte all’uccisione di donne e bambini a Gaza? Vergogna su chi a Hollywood fa questo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cannes 2026, Paul Laverty e l’accusa shock contro Hollywood: “Hanno messo al bando queste star”

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Lo sceneggiatore Paul Laverty, membro della giuria al Festival di Cannes 2026, dice vergogna a Hollywood per aver messo nella lista nera attori come Susan Sarandon, Javier Bardem e Mark Ruffalo per aver espresso il loro dissenso contro l’uccisione di d x.com

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