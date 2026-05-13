A Cannes, il regista Laverty ha affermato che l’arte non può ignorare i conflitti e la situazione a Gaza. Sono stati sollevati interrogativi su come un film possa distinguersi dalla propaganda politica. Inoltre, si è parlato delle persone inserite nelle liste nere di Hollywood, senza specificare nomi o dettagli. La discussione si è concentrata su temi legati alla rappresentazione dei conflitti e alle conseguenze nel mondo del cinema.

? Punti chiave Come può un film evitare di diventare semplice propaganda politica?. Chi sono gli attori finiti nelle liste nere di Hollywood?. Perché solo cinque film su ventidue sono firmati da donne?. Come influenzerà l'intelligenza artificiale il futuro della creatività umana?.? In Breve Solo 5 film su 22 in competizione sono firmati da donne.. Susan Sarandon e Javier Bardem denunciano liste nere per posizioni su Gaza.. Park Chan-wook distingue tra impegno politico e propaganda priva di forma artistica.. Diego Céspedes chiede maggiore inclusività economica per i giovani registi.. A Cannes, il primo giorno di attività della giuria internazionale ha trasformato la conferenza stampa in un manifesto etico guidato da Paul Laverty, Park Chan-wook e Demi Moore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, Laverty: l’arte non può ignorare i conflitti e Gaza

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