I dipendenti della libreria Hoepli si sono riuniti ieri in assemblea tra gli scaffali del negozio, manifestando nuovamente le proprie preoccupazioni. La questione riguarda la possibile chiusura dell’attività, che è stata definita “resa inaccettabile” da chi lavora lì. La libreria, situata a Milano, si trova di fronte a una situazione che coinvolge anche il Comune, che ancora non si è pronunciato.

Milano – Ieri le lavoratrici e i lavoratori della Hoepli si sono riuniti di nuovo in assemblea tra gli scaffali della Libreria Internazionale. All’ordine del giorno i preparativi per il flash mob, al quale parteciperanno sindacati e realtà culturali milanesi, in calendario per oggi alle 11. Alla protesta si aggiunge uno sciopero dei dipendenti di tre ore, dalle 10 alle 13. Dipendenti che dopo un lungo periodo di incertezza, si trovano ora davanti a un esito angosciante: la libreria potrebbe chiudere già nelle prossime settimane. È quanto ha preannunciato l’avvocata Laura Limido, incaricata dal cda della società di occuparsi della liquidazione volontaria della storica casa editrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La libreria Hoepli verso la chiusura: “Resa inaccettabile, il Comune dov’è?”

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