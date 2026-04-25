La nuova scuola primaria è pronta Ma l’inaugurazione resta un rebus

La nuova scuola primaria è completata, ma l’inaugurazione non ha ancora una data ufficiale. Nei giorni scorsi sui social si è parlato di un possibile trasferimento dei bambini il 4 maggio tra le vie Zari, Parravicini e Leonardo Da Vinci. Tuttavia, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di intervenire per chiarire che al momento non ci sono annunci ufficiali riguardo alla data di apertura.

Mentre sui social si dà per certo il trasferimento dei bambini il 4 maggio nella nuova scuola primaria tra le vie Zari, Parravicini e Leonardo Da Vinci, l’Amministrazione comunale ritiene necessario fornire una precisazione in merito alle voci e alle preoccupazioni circolate negli ultimi giorni. "Il tema – spiegano dal Comune – è attualmente oggetto di un’attenta valutazione interna e non è stata assunta alcuna decisione definitiva rispetto alla data effettiva di spostamento, indicativamente al momento fissata per il 4 maggio. Il percorso che porterà alla scelta finale richiede un’analisi approfondita di tutti gli aspetti organizzativi, logistici e tecnici, così da garantire la massima sicurezza e il miglior servizio possibile per studenti, famiglie e personale scolastico".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La nuova scuola primaria è pronta. Ma l’inaugurazione resta un rebus The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Nuova scuola, rebus consegna. Doveva essere pronta in 18 mesi: "Altro anno di attesa per averla" Leggi anche: Nuova caserma dei carabinieri a Verdello: l’area è pronta ma resta il nodo fondi Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La nuova scuola primaria è pronta. Ma l’inaugurazione resta un rebus; Umbertide: inaugurata la nuova scuola primaria Anna Frank di Verna; San Canzian, un piano da 4,2 milioni per la nuova scuola: la comunità saluta la primaria ‘Pascoli’; Nuova scuola dell’Infanzia di Paganica pronta entro settembre. La nuova scuola primaria è pronta. Ma l’inaugurazione resta un rebusIl collaudo dell’istituto, un investimento di oltre nove milioni con i fondi del Pnrr, è al rush finale. Sui social si dà per certo il trasloco dei bambini per il 4 maggio. Ma il Comune frena: Valuta ... ilgiorno.it Inaugurata la nuova mensa scolastica di AmmetoIl taglio del nastro alla scuola dell’infanzia e primaria, da parte del sindaco Michele Moretti nella mattina di ieri, giovedì 23 aprile ... iltamtam.it RUDA - Tra gli interventi conclusi nell’anno passato la nuova scuola dell’infanzia e il nuovo asilo nido finanziati dal Pnrr. Investimenti in attuazione per oltre 20 milioni di euro. ISCRIVITI anche al nostro canale Telegram -> https://t.me/ilgoriziano - facebook.com facebook