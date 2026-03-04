Hockey ghiaccio femminile | il calendario dell’Italia ai Mondiali 2026 Obiettivo Top Division

La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha concluso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con il raggiungimento dei quarti di finale, un risultato storico. Ora, la squadra si prepara per i prossimi impegni e ha reso noto il calendario dei Mondiali 2026, con l’obiettivo di qualificarsi alla Top Division.

La federazione internazionale (IIHF) ha infatti reso noto il calendario del Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, che si terrà dal 12 al 18 aprile prossimi all’Ice Palace di Budapest in Ungheria. Le azzurre, dopo aver centrato l’anno scorso dal Gruppo B, cercheranno di concretizzare il “doppio salto”, con la prospettiva di approdare nel 2027 nella Top Division dell’hockey planetario, cosa mai successa prima. Per Nadia Mattivi e compagne, il calendario – di seguito specificato per intero – andrà a prevedere: l’esordio il 12 aprile contro la Norvegia (h 16.00), poi la sfida contro la Slovacchia il 13 aprile (h 12.30), successivamente il faccia a faccia contro la Francia in data 15 aprile (h 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile: il calendario dell’Italia ai Mondiali 2026. Obiettivo Top Division Quando gioca l’Italia nell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi 2026? Orari, calendario partite, tvL’Italia dell’hockey ghiaccio femminile è pronta a scendere in campo nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026, con un calendario fittissimo nel... Hockey ghiaccio, terza sconfitta in altrettante gare per l’Italia ai Mondiali U20L’Italia cade anche contro il Giappone (punteggio di 1-5) nel terzo match valevole per i Mondiali Under 20 Divisione I Gruppo B, in corso di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Hockey ghiaccio femminile il calendario.... Argomenti discussi: Mondiali Top Division 2026: le informazioni e il link per acquistare i biglietti delle partite dell’Italia a Friborgo. Hockey ghiaccio femminile: il calendario dell’Italia ai Mondiali 2026. Obiettivo Top DivisionDopo aver messo alle spalle una super positiva esperienza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con il raggiungimento storico dei quarti di finale, la ... oasport.it Hockey ghiaccio femminile: raduno azzurro verso Milano Cortina 2026Il raduno odierno segue i collegiali svolti in Canada nei mesi scorsi e rappresenta l’ultima tappa prima dell’esordio olimpico. Dopo Egna, le giocatrici raggiungeranno Milano venerdì 30 gennaio, dove ... it.blastingnews.com